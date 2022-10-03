豐祥-KY(5288)7、8月營收表現優異，法人估計第三季營收有望挑戰20億元歷史新高，由於休閒車輛新訂單第四季開始量產，加上健康器材第四季是旺季，法人看好第四季及明年的營收可望維持高檔表現。

豐祥8月營收7.22億元，再創史上新高，年增64.80％，7、8月營收合計13.9億元，單季營收有望突破第二季18.83億元，再衝史上新高。第三季營收表現優於預期，主要越南的機車客戶提前拉貨帶動，此外，第三季開始出貨健身器材，目前已有兩家客戶，都是帶動營收成長原因。

第四季外銷休閒車輛主要受供應鏈影響及歐美需求下滑，但健身器材出貨增加，以及E-bike、E-cargo新單挹注，單季營收將維持高檔。

展望2023年，機車有新的客戶貢獻營收，且越南HONDA的訂單穩定，明年機車至少持平。成長主要還是休閒車輛及醫療、健身器材表現，休閒車輛非Polaris的客戶明年成長力道不小，Polaris也有新的項目，而北美HONDA今年第四季會推出三款新的車型，將陸續反映在明年營收上，但歐美消費情況則必須留意是否影響成長力道。

醫療產品今年上下半年營收估計1：1，主因今年對客戶收款不順，明年若回到正常，加上健身器材收入，兩項產品合計營收有機會由今年13億元成長到18億元。