遠東銀(2845)為滿足客戶多元理財與生活需求，宣布針對財富管理服務打造實體與虛擬共感的元宇宙沉浸式體驗，成為全台首家結合元宇宙體驗的銀行。同時，也攜手國際名廚江振誠，針對高資產家庭客戶限量發行88組賦能型「傳家NFT」。

遠東銀分行陸續結合元宇宙，除了虛實整合的創新嘗試外，為讓客戶更容易理解元宇宙，除培養客戶在虛擬空間使用金融服務習慣，也藉由客戶在元宇宙進行社交、學習、工作、購物、看劇、看展、運動、甚至投資理財等生活體驗，都能如同處於真實生活般的熟悉便利。

遠東銀總經理周添財表示，疫情大舉推進台灣金融業數位轉型發展速度，遠東銀秉持一貫的前瞻性思維轉進元宇宙、跨出關鍵一步，希望提高客戶優質體驗、給予創新商業模式，持續在金融科技上突破創新，目標打造共感、共榮的網實並進金融平台。

沉浸式體驗已成為數位內容的發展趨勢，預計至2030年，無論是人工智慧（AI）、大數據、元宇宙與雲端運算等技術上將更趨成熟且普及化。周添財認為，遠東銀有很大空間能發揮新創意與相關應用，未來將持續致力為客戶打造更好的使用經驗與服務。

遠東銀執行副總林建忠說明，遠東銀推動十樂HAPPY+品牌核心價值，現階段以分享客戶多元新知、豐富生活體驗，開創金融服務、開啟便利未來，共享人文藝趣、傳遞幸福喜悅，音樂陶冶生活、滋養富足心靈，到落實永續發展、共創美好社會，希望成為客戶的快樂家。

林建忠指出，遠東銀下一階段將致力提供專業的財富管理資產配置、貼心的房貸服務、靈活應用的信貸服務、消費多元回饋的卡友禮遇及客製化的信託服務等，希望同時豐富客戶的財富和心靈。

而遠東銀財富管理此次跨界攜手國際名廚江振誠，特以江振誠手繪的JOY COLORi未來鑽石手繪稿，結合遠東銀傳家理念，限量發行88組「傳家NFT」，將賦予限定客戶享有「ELITE財富管理貴賓」同等級的禮遇待遇。