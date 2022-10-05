全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)周三展現智慧新工廠的轉型成果，並開放媒體參觀桃園新廠。友通智慧新廠導入多項自動化設備，除了效率及準確率外，也帶來更嚴謹的製造與檢驗流程，整體製程控制能力提升，包含產出率提升30%、料件掌握度99.9%、直通率99.6%。友通將持續展現智慧製造布局能量，期待成為企業OT智能化的最佳夥伴。

近年因全球疫情衝擊，國際供應鏈出現嚴峻的缺工缺料挑戰，企業自動化及智慧化的生產趨勢更成為未來增加競爭力的關鍵。友通瞄準工業自動化及數位轉型需求，積極部署智慧製造解決方案，透過導入多項嶄新的自動化設備，逐步將桃園新廠房所打造為具備高效能、高品質，以及高度精準物料管理的智慧新工廠。

友通副董事長李昌鴻指出，「明基佳世達集團持續擴大投資策略夥伴，加速ICT(資通訊技術)與OT(營運技術)的整合，自2015年進入友通以來即著手啟動「產銷人發財資」(生產、銷售、人事、研發、財務、資訊管理)等六大面向改革。近年新基礎建設浪潮及物聯網席捲全球產業，友通在嵌入式領域累積的強大專業優勢，可以協助客戶加速整合IT與OT兩大系統，提升智能化布局，以因應快速變化的產業環境，積極應對後疫情時代與經濟變化帶來的各項衝擊。」

友通總經理蘇家弘進一步分享營運方針，「友通深耕工業電腦領域，憑藉強大研發技術能量，持續提供全球客戶創新設計、優異品質、及生命周期長的完善產品和服務，不但是全球前三大工業電腦品牌，更被國際媒體英國金融時報列為百大快速成長企業。隨著企業數位轉型的趨勢，友通將透過『智慧新工廠』、『AIoT人工智能物聯網產品線』與『彈性穩定的供應鏈布局」等三大營運策略，從設計到生產端，實施全面的製程及品質管理，提供整合解決方案並實現卓越的產品性能與穩定的供應服務，一起為客戶創造最大的價值。」

效率提升、節省時間、減少物料短缺問題，桃園新廠一展智能風貌，「智慧新工廠」是友通製造業實力的展現，以嶄新的設備帶來更精準的製造跟檢測流程，藉此協助客戶推動轉型的重要策略。桃園新廠的腹地空間變大，擁有完整的生產線和製造設備，更透過自動化提高生產的「效率」、「準確率」以及「產品品質」。

效率方面，友通將SMT生產線一舉擴增至六條，並整合高效率AS/RS無人搬運車與自動化智能倉儲系統，讓工單備料物料周轉效率提升20%、產出率提升30%。準確率方面，導入X-Ray自動點料機，精準清點及計算打件後的零件數量。智慧型供料器提供兩道智慧雙重確認，生產追溯系統則提供完整的物料產品的追溯能力，料件掌握度達99.9%。產品品質方面，透過爐前2D AOI與爐後3D AOI自動光學及X-Ray檢測，確保成品零件的正確性及製程品質。寬溫燒機室可依照客戶需求做老化測試，滿足各式關鍵應用要求的耐受性，直通率達99.6%。

搬遷一年來，桃園智慧工廠已順利整合IT與OT系統，產線的效率、準確率與品質三大面向均獲強化，更建構混合雲架構、提升資訊系統的串接能力與正確性，充足的產能及強大的效能將成為企業推動OT智能化轉型的最強助力。

打造微型化產品、高彈性高穩定供應鏈 成為市場堅實後盾。友通近年積極投入微型化主機板研發，也全力開發Edge AI相關產品，並展開垂直應用布局，包括工業自動化、車聯網、醫療等解決方案；另一方面，高品質產品供應必須有堅實且具彈性的供應鏈做後盾。Covid-19疫情對全球產業帶來嚴苛考驗，市場缺料困境未解，全球總體經濟持續受到衝擊，友通透過提升智慧化的生產管理能力打造穩定的供應鏈，可迅速及彈性的因應全球客戶產品開發與出貨的需求。

在全球經濟仍面臨嚴峻挑戰的年代，友通副董事長李昌鴻指出，「數位轉型將是企業強化韌性體質、打造永續未來的關鍵因素。在過去，友通一直是產業客戶面對市場激烈競爭的最強後盾，未來也將持續提供強大的技術能量與產品服務，成為企業OT智能化最佳夥伴。」