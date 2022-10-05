曾找藝人小S代言的台灣知名女裝品牌「iROO」遭人檢舉其生產的「繽紛衣」號稱防曬係數達UPF50＋的數據造假、台北地檢署4日指揮調查局北機站搜索約談創辦人劉本謙，今凌晨依《刑法》加重詐欺罪諭知劉300萬元交保候傳。

「iROO」由劉本謙1999年成立，曾請來藝人小S代言，但iROO去年推出新品「繽紛衣」標榜防曬係數達到UPF50＋，但調查局接獲檢舉指出該衣防曬係數標示不實，欺騙消費者。

另檢調懷疑該公司先前增資時還涉嫌驗資不實，4日搜索約談公司負責人劉本謙、劉姓股東、以及李姓設計師3人，今凌晨諭令劉本謙300萬元交保；而劉姓股東諭令10萬交保，李姓設計師則無保請回。

對此，依洛公司回應，依洛公司合理懷疑此事是茂晴公司林姓董事長挾怨報復，試圖操作輿論影響依洛公司商譽及負責人名譽。依洛公司一向秉持誠信原則，公司產品出品前均會依照研產流程進行檢驗，並有檢測報告可供參考。目前已配合檢調釐清事實。基於偵查不公開原則不便回應。