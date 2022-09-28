品牌迎生日慶，防潑水連帽外套優惠價1490元。（UNIQLO提供）

女裝碳素軟磨城市連帽休閒上衣，1699元。（GAP提供）

向來要求亮眼現身螢光幕前的女星小S，昨（28日）以品牌大使身分出席UNIQLO 12周年生日慶活動，一到現場就招呼各個攝影記者「要拍好看喔！」瞧見今年品牌秋冬新品強打修身效果，讓她大讚符合主持節目需要，本來想買「格紋寬版襯衫」給老公穿，但對方只愛AIRism涼感衣，還要「貼身SIZE展示胸肌」。

小S一襲中性剪裁「寬版襯衫式外套」搭撞色粉紅上衣展現率性一面，保暖面料適合早晚微涼的初秋。對於此次與女兒合體拍廣告，她相當開心，透露母女倆常去UNIQLO，一逛都是2小時起跳，有次喝了幾杯白酒去逛，還失心瘋買太多，讓女兒超高興。由於今年秋冬服飾多走寬版及修身特色，她大推「女裝柔軟舒膚針織短版開襟外套」，柔滑不刺癢可展示甜美女人味；「休閒西裝外套」則可在職場與休閒活動間自由切換，訴求時髦俐落。30日至10月6日會員消費滿1500元即可抽豪禮，包含Gogoro VIVA、dyson吸塵器等。

Gap今年秋季則以經典大LOGO長T、帽T打造秋季美學，以減少纖物纖維內部摩擦達到柔軟效果，碳素軟磨絨講求細膩表面，內裡刷毛溫暖也更親膚。29日至10月12日正價商品全面6折。飲酒過量有害健康。