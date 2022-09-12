小S（徐熙娣）婚後育有3個女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩），每位小孩各具特色，而小S在年幼時卻因個性常被欺負，上了國中甚至被太妹傳話要她去廁所，所幸大她一屆的大S即時進廁所解救她，讓她逃過一劫。

小S和S媽在Poascst「老娘的老娘」討論霸凌話題，小S就坦言小時候因為內向膽小，幼稚園就被霸凌，S媽也直言，小S的個性就是很容易被霸凌，記得有一次是就讀國中時，有天她被太妹傳話去廁所，小S表示，當時一頭霧水，不懂太妹為何會盯上她，當時大她一屆的大S在學校是風雲人物，得知消息後立刻去找她，太妹見到大S出現，態度立刻轉變。

大S接著詢問太妹，「找我妹有什麼事」，對方嚇得立刻回答「沒有沒有，我們是想跟她做朋友」，之後大S放話「以後要跟我妹說話，要先經過我同意」，讓小S崇拜直呼「簡直是俠女」。但大S也念了她一頓「妳以後可不可以不要那麼俗仔，別人講妳幾句就怕成這樣，自己要硬起來」。

小S再憶起隔壁班小流氓還曾跑到大S班上欺負年紀很大的老師，大S見狀後當場喝斥小流氓，「要耍流氓就滾回你們班，不要在我們班欺負老師」，沒想到畢業典禮那一天，她和大S在回家路上，大S竟遭一名突然冒出的女生扯頭髮還呼她一巴掌，讓小S當場傻眼，「一群男生跟一個大姐頭把我們團團圍住，我也被踹了一腳，還好附近有警察巡邏，他們才散掉」。

S媽見到姐妹倆到家竟是狼狽模樣，立刻衝到學校了解情況，「過了2天，家裡送來一個很豪華的水果籃，結果打開我更氣，有兩個爛掉的蘋果（似乎放錯重點）」，S媽事後致電給對方家長，原來對方是官員，得知真相後則是親自帶孩子到家中道歉。