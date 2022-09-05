小S的16歲大女兒許曦文（Elly）登上時尚雜誌9月號封面。（《Bella儂儂》提供）

小S的16歲大女兒許曦文（Elly）登上時尚雜誌9月號封面。（《Bella儂儂》提供）

小S的16歲大女兒許曦文（Elly）登上時尚雜誌9月號封面。（《Bella儂儂》提供）

小S的16歲大女兒許曦文（Elly），日前登上時尚雜誌《Bella儂儂》9月號封面，和媽媽一樣有著高冷時尚氣場的她，透露母女相處像姊妹，「我跟媽媽都很愛穿睡衣出門，也都不喜歡洗頭，我的生活習慣很被她影響。」Elly不愛名牌以及對生活極致簡單的追求，還有隨手到超商投幣捐款的習慣，都是小S對Elly的正向影響。

拍攝當天，平常都是巨星姿態的小S難得成為配角，低調全程陪Elly，不時高八度的鼓勵，自然打鬧互動，展現母女間親密如朋友的相處模式。Elly說：「我很少跟媽媽吵架，之前當然有過爭執，但也都是很久以前的事情，以前吵架完，我們兩個都會哭，然後很快就合好了。」

近期參與恐怖懸疑影集《聰明鎮》演出、將以演員身分正式出道的Elly說，「小時候沒有想要當明星，比較想當公主，但後來就有點失敗，因為發現爸爸不是國王，媽媽也不是皇后，周遭也沒有很帥的王子」；她說： 「長大後因為姨媽（大S）跟我分享她演戲的經驗，我開始知道自己比較想當演員，覺得演戲好像很有趣。」

在戲劇演出上，不僅小S傾囊相授，大S也給予經驗分享，「我有上表演課，媽媽也會跟我講一些演戲小撇步，讓我進步更快，一開始面對鏡頭真的很緊張，我會在意腳是不是抬太高，肢體是不是不太協調，後來媽媽跟我說，不應過度專注在表面的事情，要更專注在戲本身的內容。」

「一開始碰到拍照時我超緊張，整個人動不了，嘴巴會抽筋。」回想第一次參與品牌服裝代言的拍攝工作，小S從旁親自指導，讓Elly展現如明星般架式。出身在鎂光燈聚焦的明星家庭，Elly卻是個從不受星二代身份影響的美少女，在學校即便大家都知道她的背景，但師生之間的相處都是不能再正常的正常，「我不做什麼犯法的事情，也總是保持心地善良，加上我不太看留言，即使偶爾會看到網友批評，但我不太會難過，比起陌生人說的，親人說的話我更會聽。」

雖成長於網路世代，Elly反而更像是許多不用IG的老人家一樣的活在自己的世界，「我有點社交恐懼症，跟陌生人講話本來就會很緊張，也很討厭去人很多的地方，但現在開始工作後好多了。」

和媽媽同樣都熱愛舞蹈的她說，「舞蹈比賽輸的時候很挫折，但我不會讓低潮的時間太長，因為除了比賽，我還有學業的壓力，這對我來說是更辛苦的。」跌到，能使人快速成長，面對困境Elly自有一套解決方法，「有困難時我會先自己尋找解決方式，再去參考別人的意見，例如在課業上碰到困難，我唯一的方法就是一直讀書、一直讀書，中間也會想用一些取巧的方式帶過，但後來發現，最好的解決方法還是得直接面對問題。」