台鐵花壇與員林路段，8日號誌發生故障，導致平交道柵欄無法升起，也讓北上列車多班列車誤點，即便台鐵緊急派人搶修，事發至今超過48小時，直到今早仍未完全修復，對此，知名作家苦苓忍不住怒斥：「台鐵還不如罷工好了」。

台鐵花壇=員林間8日上午7點號誌及計軸器系統故障，造成多班列車延誤，未料經過9日跨10日漏夜搶修後，仍有間歇性不穩定狀態，為了查明真正原因，目前仍逐一檢測，由於正逢中秋連假，據悉影響的搭車人次將近6萬人，交通部長王國材也對耽誤到時間與行程的旅客道歉。

對此，知名作家苦苓難掩怒火在臉書痛批，他表示與其這樣耽誤到上萬旅客行程，還不如罷工會比較好，至少大家可以轉搭別的交通工具，不用幾萬人在這裡被困了又困，網友也紛紛留言砲轟：「台鐵到底是哪裡出了問題？票價太便宜還是內勤冗員太多」、「台鐵總是在台灣人最需要它的時侯，欺負台灣人」、「現在根本是變相罷工」，更有人提出癥結點：「台鐵如果改成民營。應該都沒有這些問題了吧」。

對於造成旅客不便，台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費、電子票證旅客當次乘車免扣款、定期票延長使用期限1日。