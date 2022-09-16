16日凌晨2時許，高雄九如二路上剛開幕的火鍋店遭一台銀色轎車倒車衝撞，將店家門口的鐵捲門撞凹，隨即車裡下來一名男子頭戴黑鴨舌帽、穿著白衣的男子，慢步逃逸現場。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市一家剛開幕2周的火鍋店，今日凌晨2時許，遭一輛銀色轎車倒車衝撞，將店家門口的鐵捲門撞凹，隨即車裡下來一名男子頭戴黑鴨舌帽、穿著白衣的男子，慢步逃逸現場。警方初步根據車牌，循線追查通知車主32歲邱男到案說明，邱男表示，當時車借給友人，而那名友人究竟去哪？警方正在全力追緝當中。

16日凌晨2時許，一輛轎車開至九如二路某火鍋店前，加速倒車衝撞火鍋店的鐵捲門，導致鐵捲門凹陷，連帶撞壞店內的玻璃窗以及水族箱，造成地板遍布水流，水族箱裡的水母也遭受無妄之災。

此時從轎車下來一位頭戴黑鴨舌帽、穿著白衣的男子，慢步離開現場，將汽車留在原地。三民一分局十全派出所警方獲報到場，根據現場轎車，循線追查下找到車主邱男，並請邱男到案說明。

邱男表示，當時轎車借給友人，並不是自己所駕駛的，而這名友人究竟是誰，邱男並未向警方說明；而警方詢問火鍋店業者時，業者也不願多說明。警方懷疑案情並不單純，正在全力緝捕肇事男子當中，釐清案發原因。