台中男子26日清晨到夜店喝酒狂歡後，開著賓士車「酒駕」載女友發生自撞車禍，撞擊瞬間冒出恐怖火光與白煙，車體左側幾乎變形，輪胎與車門噴飛。（翻攝自記者爆料網）

台中市劉姓男子與鄭姓女友到夜店喝酒後，26日清晨駕駛賓士車送女友回家途中，行經西屯區文心路，竟突然衝撞分隔島，導致愛車失控又往前暴衝、撞到另1輛停等紅燈的轎車，賓士車幾乎全毀、零件散落車道，也造成鄭女身上有輕微擦挫傷。

這起意外發生在26日清晨約5點多，警方調查指出，劉姓男子（27歲）載著鄭姓女友，沿著文心路往大墩19街方向行駛，疑因車速太快且酒後神識不清，竟突然衝撞中央分隔島，接著車子又往前暴衝約數十公尺後，撞上前方等紅燈、楊姓男子所駕駛的轎車。

台中男子26日清晨到夜店喝酒狂歡後，開著賓士車「酒駕」載女友發生自撞車禍，撞擊瞬間冒出恐怖火光與白煙，車體左側幾乎變形，輪胎與車門噴飛。（翻攝自記者爆料網）

車禍現場一片狼藉，賓士車疑因受到強力撞擊，車頭、車尾幾乎全毀，且車子零件散落在車道四處。警方獲報到場，發現劉男、楊男皆未受傷，鄭女則身上有輕微擦挫傷，但劉男酒測值達0.8毫克，被依公共危險罪送辦。

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