一名于姓男子和3名友人一起到高雄一間KTV飲酒歡唱，由於于男喝酒較少，便自告奮勇開載3人到飯店休息，同行3人不僅未勸阻，途中因違規紅燈左轉被警方攔查，他坦承自己沒駕照，酒測值又超標，加上乘客得連坐罰，省下計程車資及代駕費，反而損失慘重。

新興分局員警前金分駐所29日凌晨4時許，行經前金區中華三路與中正四路路口，發現一輛自小客車違規左轉並將車攔下，27歲的于姓駕駛下車後就先表示，自己沒有駕照，並坦承自己有喝兩杯。

但他一講話就散發出濃濃酒氣，警方依規定進行酒測，一測高達0.44，于男雖說：「開我就好！」，但因為酒駕新制同乘者「連坐罰」可處6000至1萬5000元，因此車上3名友人也都吃上罰單。

經警方了解，于男是和車上3名朋友相約在中華三路上某KTV飲酒唱歌，因其他3人飲用較多酒，于男便自告奮勇提議開車載其他人一同至附近飯店休息，沒想到因為沒有遵守號誌左轉違規而遭員警攔下，且酒測值還超過法定標準，除了自己得面臨酒駕的刑事訴訟外，加上無照駕駛最高可罰1萬2000元、未遵守號誌左轉違規最高可罰1800，其餘3名友人也全吞罰單。

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