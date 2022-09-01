高雄市楠梓警分局加昌派出所48歲蔡姓巡佐在休假日小酌，未料他於8月29日下午上班時被同仁發現身上有酒味，警方對他做酒測，呼氣酒測值達0.66毫克。未料他被調到警備隊後，30日上班仍被測出有酒精反應0.21。警方對此不護短，訊後依公共危險罪函送橋頭地檢署。

蔡姓巡佐從警28年，他過去就被楠梓分局列為酗酒潛在高風險人員，且平日蔡的精神萎靡，工作表現平平。

蔡姓巡佐於8月28日休息日時小酌，但隔天上班身上仍有酒氣。警方發現後對他酒測，雖然蔡男已經開車抵達派出所，但酒駕仍成立。蔡姓巡佐表示，他在前一晚休假在家喝高粱酒，因為隔天下午兩點上班，經過一夜休息，以為酒精已經代謝，所以開車上班。

不過，蔡姓巡佐於30日上班時，警方對他做酒測，仍測出酒精反應0.21毫克。警方認為蔡不思悔改，出事了還喝酒，已經先輔導他回家休養，後續將依「警察人員駕車安全考核實施要點」規定，對兩次酒駕紀錄記兩大過處分，並報請警察局核處，以維警紀。

警方另經分析評估，認為蔡姓巡佐已不適任警職。蔡已主動提出申請退休。