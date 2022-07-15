今（15）日晚間7時許多新北市萬里區加投路發生死亡車禍，40歲李姓男子駕駛休旅車行經加投路金山往萬里方向，未注意前方73歲黃姓婦人闖越馬路，在內側車道高速衝撞黃婦，黃婦慘被撞飛，當場失去呼吸心跳、目擊民眾緊急向119報案，黃婦送醫急救不幸仍告不治。

轄區金山警分局到場處理，拍照、繪測現場圖並對李男實施酒測，酒測值為0。李男表示，因該路段並無行人穿越道，當下並未留意會有人穿越馬路，才不慎撞擊婦人。偵訊後，警方依過失致死罪嫌將李男送辦。