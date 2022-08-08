卓姓男子坦承攜帶毒品安非他命，但卻對毒品來源交代不清。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

仁武警方於8月5日中午先遇到騎乘機車的卓姓男子，由於卓男臉部泛紅，警方對他酒測，酒測值為零。未料10分鐘後警員再度碰到卓男，卓男看到警察直接掉頭離去，警方上前攔查，在其香菸盒中發現一小包毒品安非他命。

仁武警分局大社分駐所員巡佐劉向府、警員周誌宸日前巡邏行經大社區中華路某巷弄時，看到一名男子騎機車轉彎時未打方向燈，於是趨前攔停。

39歲卓男臉部泛紅，他告訴警方，前一天晚上有喝酒，警方對他做酒測，酒測值為零。經過10分鐘許，員警巡經大社區三中路段時再度遇到卓男，不料卓男此次見警直接掉頭加速離去。

員警發覺有異，再次驅前攔停，盤查過程中卓男較第一次遇警變得更緊張，手握菸盒，對話支支吾吾，最後員警在卓男菸盒內發現疑似俗稱「糖果」的毒品安非他命一小包，重約1公克。經檢驗後呈現二級毒品安非他命陽性反應。

卓男雖然坦承持有毒品，但卻沒有交代毒品來源，也無法解釋這消失的10分鐘去了哪裡。警方詢後，全案依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

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