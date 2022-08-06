台南市警3分局小隊長藍峰國靈柩送出大廳，警界同事全部舉手致敬。（程炳璋攝）

警政署長黃明昭（黑西裝藍領帶者）慰問小隊長藍峰國家屬。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲參加台南市警3分局小隊長藍峰國告別式。（程炳璋攝）

台南市警3分局偵查隊小隊長藍峰國7月24日下午執行毒品蒐證探查時，意外發生車禍遭撞死，屬因公死亡，警方協助家屬成立治喪委員會，6日舉辦告別式，警政署長黃明昭到場致意，數十位同事等到出殯最後一刻，左右列隊致敬，齊聲高喊「小隊長任務結束」，家屬含淚送行。

55歲藍峰國警職34年，妻子擔任某企業課長，夫妻育有2子，大兒子剛考上台電公司，小兒子剛大學畢業，欲承襲父業報考警職。藍員已有退休資格，但選擇做到屆齡退休，工作上十分認真，自作監聽案件，一肩挑起整個小隊績效。

出事的當天，藍峰國還因1件治平案件，辦到凌晨3時才下班，隨即上午10時又回辦公室簽到外出，騎車到安平區準備探查1件毒品案，不料他疑似半途失神，在育平路與府平路口紅燈未停，遭馮姓駕駛的汽車撞上，當場身亡。

警方依照因公死亡報請銓敘部核定，協助家屬成立治喪委員會，並發起警心計畫捐助慰問金，台南市警察局長方仰寧擔任治喪主委，6日告別式上來了200名警察，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良都來致哀，黃明昭也到場慰問家屬，贈送慰問金，不少警界刑事老友都到場，暗暗留到最後，表達私交情誼。

藍峰國靈柩送出公祭大廳時，50名警員分著制服與刑警背心，左右列隊送行，對著棺木一起舉手致敬高喊「小隊長任務結束」，目送靈車離去，隨行的家屬眼眶含淚，面露不捨，場面哀戚。