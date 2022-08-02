知名女主持人楊月娥的小女兒2017年罹患血癌，抗癌成功後又傳出大女兒得到腦炎，讓楊月娥心力交瘁，最近女兒病情好轉，今年4月又傳出她的母親長年癱瘓臥床，讓身為照顧者的她很心疼無奈。昨(1日)晚間她閃電自曝媽媽上個月過世了，當下她忍住悲傷繼續工作，最近才難過潰堤：「我真的沒有媽媽了」。

今年4月楊月娥自曝「逃家」，因母親長年行動不適，讓身為照顧者的她一時崩潰，平時她都能正能量告訴媽媽：「沒事喔！放寬心、多吃點、要喝水、你乖啦！」，但當天她卻感到絕望，決定暫時出走呼吸新鮮空氣，「看山看海片刻寧靜，腦子裡想到的還是阿母，一生勞苦為家人，晚年只能在家裡，躺床上，看天花板，沒有盼望的日子，何時是盡頭？」

楊月娥說，回家後她特別秀了風景照給媽媽看，表示陽明山的花很美、太陽很大、吹風很舒服，沒想到媽媽卻面無表情，她只好識相離開，並呼籲所有照顧者都必須出去走走轉換心情，回頭再找回支持的力量。而昨晚她則曬出疑似在媽媽告別式放的影片，透露媽媽終於無病無痛，安詳離開這個世界。

楊月娥說，母親是上月24日過世，當下她有主持工作，知道消息時只能盡業先把工作完成，到告別式那天喊出：「媽！火來了....您快跑」，讓跪在地上痛哭的她才明瞭從這刻起自己真的沒有媽媽了，但她話鋒一轉，「生命的句點，為母親開心，她身心不再苦了」，並表示因疫情期間不方便打擾其他人，完成所有儀式後才告知大家，「阿母謝謝您，給我照顧您的機會，功德圓滿，愛您哦！」，唐從聖回：「姐您辛苦了，請節哀順變，好好保重身體」，林書煒也說：「阿娥姐請節哀，保重自己！抱！楊媽媽辛苦了！現在無病無痛往極樂世界休息了」。