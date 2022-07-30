羅巧倫曾被好兄弟纏身。（民視提供）

梁佑南曾遵照導航卻開車開到公墓，嚇到痛哭。（民視提供）

台8《黃金歲月》演員王燦、梁佑南、羅巧倫、黃文星等人上娛樂節目《娛樂超skr》分享親身撞鬼經驗，不料全部錄完之後，工作人員後製時，竟意外發現有無法解釋的｢特殊聲音｣被收錄進來。

演員王燦兒時居住屏東老家時，有一次半夜起床上廁所，驚見短髮女學生在客廳出現，而當他講述這一段撞鬼事件，也是工作人員在後製時，突然有一聲清楚 ｢嗯｣ 的聲音，但錄製當下主持人阿甘、小路及攝影師皆無發出聲音，為了找出聲音從哪裡來，製作單位還請專業音效師檢查音軌，想要試圖找出聲音來源，但仍無法找到原因，小路說只能安慰自己因為王燦分享的故事太精采，連好兄弟都來捧場了。

《黃金歲月》中演活從小三扶正成為正宮的羅巧倫，她也分享了因為參加外婆告別式而被纏身的親身經歷，事後鳳凰藝能師兄洪毛還帶她去找宮廟乩身處裡才化解，但過程實在太驚恐，像是耳邊會有男生的聲音還有很多恐怖的經歷，都讓主持人小路及阿甘嚇到頻頻起雞皮疙瘩。

黃文星說自己比較少遇到難以解釋的事件，但聽過Gino曾跟他分享拍《廉政英雄》時有發生女演員被好兄弟附身，從附身過程到法師進行驅鬼儀式，過程直逼恐怖電影演的一樣，驚嚇程度令人難以置信，真的在現實生活中有人發生這種事情。

梁佑南則分享了某一次農曆七月出外景拍戲，依照導航開車去拍攝地點，導航卻意外引進公墓，嚇得梁佑南當場崩潰大哭，最後打電話給劇組，告知位置請他們來接人才結束這一起驚魂記。

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