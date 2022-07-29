片中有不少搞笑英雄，但動作戲完全不馬虎。（車庫提供）

電影裡驚見「阿湯哥」驚喜現身。（車庫提供）

法國知名喜劇男星菲力普拉紹繼自導自演《城市獵人》後，再度推出爆笑動作喜劇《蝙狐俠：英雄覺醒》，該片不只以超過4.2億台幣的成績，遠超前作《城市獵人》在法國的票房，更蟬聯全法雙周票房冠軍，首周將好萊塢超級英雄前輩《蜘蛛人：無家日》擠下冠軍寶座，第二周還力壓「神力女超人」蓋兒加朵主演的《尼羅河謀殺案》。

《蝙狐俠：英雄覺醒》本片故事描述1名主演超級英雄電影的演員意外失去記憶，誤以為自己真的是超級英雄，於是擅自展開行俠仗義的行動，為了避免他闖出大禍，他的妹妹和朋友想盡辦法要把他找回來。

觀眾看完《蝙狐俠：英雄覺醒》最令人印象深刻的部份，是裡面的打鬥和追逐場面跟正統的超級英雄電影相比也毫不含糊，這是因為菲力普拉紹希望帶給觀眾更多的驚喜，他說：「最重要的是要記得電影票有多貴。讓人們在看完電影後心滿意足地說：『這部片太酷了，我的錢花得很值得。』對我們而言是基本要求。」

《蝙狐俠：英雄覺醒》作為以超級英雄為主題的動作喜劇，裡面藏了許多跟超級英雄有關的彩蛋，不過，最讓人驚喜的還是那位「阿湯哥」竟然在裡面現身？片中，找來與本尊激似的「阿湯哥」在《蝙狐俠》隔壁的片場拍攝最新1集《不可能的任務》，結果因為男主角的失誤而導致「屁屁」受傷，至於究竟發生什麼事，讓這位好萊塢拼命三郎的「龍體」見血，就等觀眾到電影院一探究竟。《蝙狐俠：英雄覺醒》8月26日上映。