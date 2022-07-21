鳳小岳認為自己跟喬峰確實有相似之處。（艾玩天地提供）

鳳小岳首度古裝代言獻給《天龍八部2》手遊，化身金庸筆下傳奇英雄「喬峰」，是他在台港澳地區第1次以古裝造型亮相。有趣的是，在拍攝廣告休息時刻，鳳小岳跟現場導演聊到最想練的武功，竟語出驚人表示最想練的是「辟邪劍譜」，震驚現場一票工作人員。

因為「辟邪劍譜」其實就是「葵花寶典」，江湖上都知道「欲練此功，必先自宮」，鳳小岳發現自己口誤，表示其實他要說的是《笑傲江湖》中的絕學「獨孤九劍」才對，差點一代大俠變女俠。不過面對不同角色、不同性別的演繹，鳳小岳沒在怕，笑稱自己不排斥，更勇於去挑戰。

台英混血的鳳小岳，因為擁有深邃五官、迷人電眼，一出道就備受關注，但鳳小岳坦承，優勢有時候也是劣勢，反而因為混血背景及俊朗外型在演繹角色上受到阻礙，接到的戲劇邀約也多是現代角色亮相，鮮少有古裝造型，他笑稱自己很叛逆，大家總覺得他適合現代角色，反而就更想挑戰古裝扮相。

說到這回扮演的喬峰，鳳小岳表示喬峰最難展現的部分他認為是英雄豪傑的氣魄，喬峰經歷過太多的痛苦與掙扎，這是一般人很難體會的心情，也是最具挑戰性的部分。鳳小岳認為自己外表像喬峰，內心也是，與喬峰一樣曾有失去生命中摯愛的經歷，但仍選擇繼續往前走，不被低潮所困。被問到如果真的是喬峰，會做出什麼不一樣的選擇嗎？鳳小岳笑說：「如果可以，或許闖蕩武林後和心愛之人退隱江湖，聽起來也挺不錯。」