一名男網友表示，有一個交往2年、論及婚嫁的女友，母親一直對她很滿意，直到近日母親不慎摔傷腿，需要人照顧，他拜託女友幫忙，但女友到他家只是用手機點外送，餐點送到就直接放在他母親的床前，母親吃完，女友就離開，他知道後非常生氣，「我還有必要和她結婚嗎？」貼文引發網友撻伐說，「她還只是你女友，自己的媽媽自己負責，是娶老婆還是找免費看護？」

原PO昨（1）日於臉書社團《靠北女友2.0》指出，和女友交往2年，兩人都有結婚共識，雙方家長對自己子女的另一半都很滿意。原PO說，直到上周他的母親不慎從樓梯上跌下樓，摔傷雙腿，導致現在只能臥床休養，由於妹妹也還在念書，他為了照護母親，每天下班都即刻趕回家做飯。

原PO表示，但最近幾日公司業務繁忙，使他無法準時下班，只好麻煩女友到他家照顧母親一周，女友當下有些不高興，原PO認為兩人不久就要結婚，兒女照顧父母是理所當然，女友在他拜託下，心不甘情不願地答應了。

事後原PO聽母親轉述說，女友到家裡後，就坐在一旁滑手機叫外送，從外送員手上接過餐點後，直接放在他母親的床前，看他母親吃完後就離開。

原PO不敢置信地詢問女友是否屬實，女友也不否認，更向他表示自己的做法完全沒有問題，令他氣炸罵「難道照顧我媽，就是叫外送給我媽吃嗎？我媽辛苦養育我，現在摔傷腿，未來兒媳卻要讓她受這樣的委屈？」同時他也自責，認為自己很不孝順，也很後悔和女友在一起，「我還有必要和她結婚嗎？」

貼文曝光，引發網友討論，「她還只是你女友欸！幹嘛把責任丟給女友?」、「換位思考一下，你去照顧她媽媽，你不會煮飯也只會叫外送吧！」、「她還不是你老婆，在我看來你適合單身，不要出來害人」、「自己的媽自己照顧啊！不然申請看護長照」、「孝順不要外包好嗎？」、「是娶老婆還是找免費看護？」、「簡單啊！你就放生你媽啊！反正你跟你妹都很忙」。