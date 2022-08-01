新豐鄉84歲張榮旺（中）獲選新竹縣模範父親，縣長楊文科（中左）致贈木匾、琉璃獎座等禮品祝賀。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

88節將至，縣府持續舉辦模範父親表揚活動，湖口鄉96歲黃本英擔任鄰長50餘年，務農養育有15個子女，曾擔任農會代表及長安村農事小組長，熱心公益，縣長楊文科1日造訪致贈木匾、琉璃獎座等禮品，祝賀獲選模範父親。

黃本英受日本教育8年，曾在高雄岡山機場做工，22歲經媒人介紹結婚，與妻子育有6子、9女，結髮70年來鶼鰈情深，同心合力照顧8甲茶園和1甲多稻田維持家計。

黃本英的第9個女兒說，從小看著爸爸從早忙到晚，真的很辛苦，兄弟姊妹都很聽話，互相照顧減輕父母的負擔，也慢慢退休，有空都會回來陪伴，父親有點挑食，愛吃甜食，平常假日都非常熱鬧，吃飯都要開4、5桌。

楊文科得知黃本英每天還固定花2小時走路運動，身體硬朗健康，15個孩子皆成家立業，去年還有第5代玄孫，子孫多達100多人，子孫滿堂，令人稱羨，熱心公益，敦親睦鄰，獲此殊榮實至名歸。

楊文科並拜訪新豐鄉84歲模範父親張榮旺，

與妻子克勤克儉育有6名子女，年輕時從事陶瓷藝品工作，退休後栽種蔬菜務農，平日熱心助人，曾擔任新豐鄉張姓宗親會理事長，子女們在職場都有傑出表現。

張榮旺二兒子說，很感謝父母養育之恩，母親在家養育他們，父親一肩扛起家裡生計，年 輕時常加班到凌晨，一生不抽菸、不喝酒及不賭博，以身作則，兄弟姊妹事業不是說豐功偉業，但絕對奉公守法，也懂得付出。