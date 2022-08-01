北部首現BA.5社區個案 2例均30多歲 就醫才確診

雖然本土疫情緩降，不過BA.5社區風險仍持續升溫，指揮中心今天公布2例感染源不明的本土個案，皆為台北市年約30多歲的男女，研判均屬社區感染個案，其中30多歲男已接種3劑疫苗，半年內無出國紀錄，7月24日開始發燒，自行就醫後進行PCR採檢陽性，Ct值21，經基因定序確認為BA.5。

指揮中心表示，30多歲男目前已匡列2位同住家人，其中一位陰性，另一名陽性，Ct值32，陽性個案於7月28日發病，仍然在定序中，由於此個案曾於7月25日開車接送確診30多歲男，疑為交叉感染。

另一名30多歲女性則打過2劑疫苗，同樣無半年內出國史，7月23日出現發燒等症狀，不過快篩仍陰性，7月24日接受PCR採檢確認為陽性，Ct值19，經基因定序確認為BA.5，其同住家人6人採檢都為陰性，另匡列3名職場接觸者，其中一人陽性，不過該個案曾於7月24日確診，是否與BA.5有關聯仍待釐清。目前2例本土BA.5研判均屬社區感染個案，至於位在北部的哪個縣市，指揮中心進一步表示均在台北市。

邊境方面，今新增攔截一例BA.2.75個案，為國內攔截到第二例BA.2.75個案，目前已匡列同型者共4名，入境採檢結果都是陰性，目前都陸續安排採檢中。至於高雄造船廠本土BA.5群聚，經基因定序確認新增感染的同事為BA.2，因此研判目前暫無外擴疑慮。

以及國內境外移入個案中新增檢出51株 BA.5及1株 BA.4，個案分別為27例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年7月15日至7月24日。其中檢出Omicron BA.4個案為美國(1例)；檢出Omicron BA.5個案分別自德國(7例)、美國(5例)、越南(4例)、西班牙、新加坡、義大利及韓國(各3例)、馬來西亞、比利時、阿拉伯聯合大公國、英國、加拿大、委內瑞拉、印尼、瑞士及日本(各2例)、澳大利亞、法國、希臘、荷蘭及土耳其(各1例) 移入。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增加，但傳染力已提高，仍需嚴密監測；BA.2.75傳染力及致重症機率均有待研究證實，因病毒突變處可能影響其抗原特性，亦須密切關注對疫情影響。