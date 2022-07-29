高雄亞灣區為全國最大5G AIoT試驗場域，為擴大南部數位科技產業群聚之規模，經濟部加工出口區管理處執行高雄軟體園區第二園區開發計畫，29日攜手財團法人資訊工業策進會，共同舉辦「高雄軟體園區二期招商臺北場座談會」，吸引慶奇科技、帆宣系統科技、台灣思科、東元電機等多家廠商到場聽取招商資訊，未來開發完成預估可提高產值33億元，創造2,500個就業機會。

加工處處長楊伯耕表示，今年高軟二期招商會第二場選擇在臺北南港軟體園區辦理，南軟園區是全臺第一座以軟體業者為主的園區，北部區域擁有眾多資訊業供應鏈業者，南部的高軟園區一期已形成南臺灣軟體業者聚落，為擴大南部數位科技產業群聚的規模，延續一期重點產業，高軟二期鎖定資訊軟體、數位內容、智慧應用等相關產業，相信是北部企業往外拓展據點的首選。

高軟二期這一兩年來備受矚目，中央各部會投入了上百億元的資源在亞灣，為扶植產業發展，經濟部將斥資26億元興建園區第1棟建築物，高軟二期基地緊鄰高軟一期，結合亞灣5GAIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5GAIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南臺灣科技產業聚落。此次招商會希望能讓北部企業更加了解高軟二期，了解高雄是值得投資的地方，吸引我們北部的朋友來高雄一起奮鬥打拚。