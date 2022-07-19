看好國內廠辦、公共工程及民間建築對預拌混凝土的需求增加，國內預拌混凝土龍頭廠國產建材實業（2504）指出，正積極在北中南擴廠，預計至2023年，國內預拌混凝土的產能將可達1,000萬立方米。

國產建材目前在全省有28個廠，設計產能可達900萬立方米。

台商回流，帶動科技廠新建廠辦及政府開發科學園區熱潮；國產指出，對預拌混凝土需求量大增，其中又以高雄、台南及新竹、台中地區為多。集團因此在台南仁德新建廠區，並在高雄原有的鳳山、仁武廠擴充設備，以滿足當地的工程需求。

對於新竹、台中的市場，國產指出，正在規劃大台中地區適當地點，新建預拌混凝土廠，以爭取當地市場商機。

至於在北部，看好台北市東區門戶發展計畫，大南港地區的都更豪宅及頂級商辦市場龐大需求，國產指出，現有在大台北地區的三座預拌混凝土廠，因市場旺盛需求、產能不敷使用，集團已計畫在汐止廠再購置另一座廠區，建置第二座混凝土廠，最高年產能30萬立方米，預計於2023年第三季正式完工啟用，爭取北北基公共工程、商辦及豪宅商機。

國產指出，目前集團在北北基地區擁有七座混凝土廠，其中鎖定南港、汐止及台北地區市場，是以台北、基隆、汐止三座預拌混凝土廠為主，近年來，隨著台北東區連結大南港開發的豪宅、商辦大樓建案，這三座廠月產能合計達8萬立方米已明顯不敷使用，因此去年在汐止廠附近再購置土地，計畫興建高效能數控綠色環保混凝土廠，以滿足市場需求及符合環保、節能、減碳趨勢。

2021年，國產建材國內預拌混凝土的出貨量達652萬立方米，預估，今年可達700萬立方米。

國產指出，至今年上半年，手中庫存訂單量已超過850萬立方米，估算，未來二年的營運成長無虞。