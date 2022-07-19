拉麵口味眾多，其中「雞白湯」是許多愛好者推崇的口味之一。有北部最強稱號、專賣雞白湯的「雞吉君拉麵」，18日無預警宣布暫停營業，理由是設備調整、人員培訓。公告一出讓許多熟客錯愕，紛紛詢問何時、何地復出，暫時沒有答案。

「重新營業時間屆時將另行公告」，雞吉君18日晚間8點多在臉書粉專發布消息，讓熟客們感到錯愕，因事先完全沒有聽說；該粉專上次PO文，還提醒顧客店休日，別白跑一趟。

這家被譽為北部最強雞白湯的拉麵店，是排隊名店之一，經常在「年度人氣拉麵店」投票名列前茅。店家表示，因內部設備調整，也為了人員培訓，即日起停業，直到準備就緒才會恢復營業，但什麼時候？原地重開？這些問題暫時沒有答案。

位在台北市內湖區的雞吉君，Google評價高達4.3顆星、評論近2700則，連香港藝人都曾經慕名而來。粉絲紛紛留言「我要哭了」、「傻眼，以後還吃得到嗎」、「我好不容易回來台灣，正要去吃欸」、「太震驚了」；也有網友希望雞吉君調整腳步後重新出發，「拜託再讓我們重溫熟悉的味道」。