台北饒河夜市今天(16日)晚間無預警大停電，整片商圈漆黑一片，業者與遊客被迫在黑暗中出餐、用餐，目前尚未修復，台電也未做出回應。
網友在PTT貼出照片，表示逛到一半，整個夜市突然停電，遊客只能摸黑逛街、吃飯，僅有少數店家靠發電機維持照明，大酸「是不夠死忠還是愛不夠？」，底下網友也起鬨「又要找哪隻小動物來扛了」。
對此台電晚間也緊急說明，表示停電原因為晚上7點18分饋線跳脫，造成八德路四段、饒河街一帶共550戶停電，經搶修後已於一個小時後全數復電。
台北饒河夜市今天(16日)晚間無預警大停電，整片商圈漆黑一片，業者與遊客被迫在黑暗中出餐、用餐，目前尚未修復，台電也未做出回應。
網友在PTT貼出照片，表示逛到一半，整個夜市突然停電，遊客只能摸黑逛街、吃飯，僅有少數店家靠發電機維持照明，大酸「是不夠死忠還是愛不夠？」，底下網友也起鬨「又要找哪隻小動物來扛了」。
對此台電晚間也緊急說明，表示停電原因為晚上7點18分饋線跳脫，造成八德路四段、饒河街一帶共550戶停電，經搶修後已於一個小時後全數復電。
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