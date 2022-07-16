台北市饒河街夜市16日晚間發生停電，店家靠著微弱的燈光做生意，民眾摸黑逛街。（姚志平攝）

饒河夜市今晚突然大停電，不少遊客只能摸黑吃飯逛街。(圖／PTT)

台北饒河夜市今天(16日)晚間無預警大停電，整片商圈漆黑一片，業者與遊客被迫在黑暗中出餐、用餐，目前尚未修復，台電也未做出回應。

網友在PTT貼出照片，表示逛到一半，整個夜市突然停電，遊客只能摸黑逛街、吃飯，僅有少數店家靠發電機維持照明，大酸「是不夠死忠還是愛不夠？」，底下網友也起鬨「又要找哪隻小動物來扛了」。

對此台電晚間也緊急說明，表示停電原因為晚上7點18分饋線跳脫，造成八德路四段、饒河街一帶共550戶停電，經搶修後已於一個小時後全數復電。