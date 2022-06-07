傳說中沒預約就吃不到、紅遍全台擁有14萬粉絲的大仁哥脆皮桶仔雞，4日無預警宣布停業，讓不少饕客震驚，直呼還沒買到竟然就沒了，對此，老闆昨天（6日）終於在臉書貼出停賣原因，指出創業3年來沒真正好好休息過，造成身體不適，決定暫時休養再出發。

「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞－林內總店」臉書昨指出，停烤事件造成全台灣雞粉一陣譁然，感謝各界關心，「因大仁哥創業3年來沒真正好好休息過，造成身體上的不適，選擇暫時休養一陣子再出發，也因創業3年來一直把心思放在工作上，沒有好好陪伴過老婆，趁休養期間可以好好陪伴家人」，並約定再出發後一定會為全台粉絲帶來更好的服務。同時指出目前只有大仁哥本人林內總店暫時停烤，其他加盟店照常營業。

老闆說明停賣原因，指出創業3年來沒真正好好休息過，身體不適。(翻攝自 大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-林內總店臉書)

大仁哥桶仔雞採全台快閃模式販售，必須從臉書才能知道在哪裡擺攤，主打在桶裡放入甘蔗炭火直烤，烤雞不但皮脆，還會帶有特殊蔗香，廣受歡迎，每次只要開攤永遠都是人山人海，全台都有粉絲，也由於生意實在太好，因此饕客只能透過粉專預約，否則根本吃不到，每次開團都秒殺。

而4日大仁哥桶仔雞宣布停賣時更造成粉絲一片譁然，哭喊「我還沒吃到啊」、「為什麼？才吃過一次真的深深愛上」、「我還沒吃到過⋯⋯怎麼就喊停了」、「桶仔雞真的很好吃，可以考慮不要無限期嗎？」、「天啊…吃不到好傷心啊」。