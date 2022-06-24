高雄24日飆高溫，未料，新興區中午卻無預警停電，民眾紛紛哀號，對此，台電說明，上午11時56分接獲通報，四維MB75饋線多戶無電以及部分欠相，總共影響用戶數約600戶，目前已掌握事故停電範圍並派員前往查修，事故原因仍在查修中。