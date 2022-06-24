熱死人！高雄飆高溫突停電 市區600戶受影響 12:472022/06/24 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄飆高溫突停電，市區600戶受影響。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄24日飆高溫，未料，新興區中午卻無預警停電，民眾紛紛哀號，對此，台電說明，上午11時56分接獲通報，四維MB75饋線多戶無電以及部分欠相，總共影響用戶數約600戶，目前已掌握事故停電範圍並派員前往查修，事故原因仍在查修中。 《營建股》岡山樂購開幕 達麗插旗北高雄百貨 《跟騷法》6月1日上路 高雄已開出20張告誡書 高雄街道驚見巨大木箱！軍警全程護送 引千人狂猜 #高雄 #飆高溫 #無預警停電 #查修 #市區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄不一樣了！達麗二代謝岱杰掌舵 「岡山樂購廣場」盛大開幕 18:462022/06/23 房市新訊 品觀點│華友聯開發23日召開股東會 估今年營收可超過去年 12:192022/06/23 財經 鬆口選高雄市長 柯志恩：任何事都要有心理準備 11:272022/06/23 政治 品觀點│發現高雄新活力 大港青年城市挑戰揪團贏獎金 09:492022/06/24 寶島 高雄版珍寶海鮮舫 荒廢21年「海上皇宮」港務公司要拆 11:132022/06/23 生活 達麗攜手秀泰 投資20億元打造北高雄購物天地 03:552022/06/24 財經 樂購廣場正式開幕 陳其邁：岡山邁向「蛋黃」 15:422022/06/23 生活 北市信義區中午無預警停電 1021戶遭殃 13:492022/06/23 生活 品觀點│京城建設去年營收66.5億元 今年賣新成屋為主 12:562022/06/23 財經 高雄下水道工安意外 30歲工人獲救無生命跡象送醫 12:182022/06/24 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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