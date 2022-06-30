旅行就是為了美食前進，你心中的高雄味是什麼？為推廣這令人驕傲的高雄味，觀光局特舉辦「高雄日嚐366」活動，自7月1日起開始，規劃13種主題的特色美食，邀請全國民眾齊來推薦心中的高雄味，還有機會抽gogoro、豪華住宿券等精美大獎 ，首波推薦就從「大港飲料冰品」、「港都甜在心」開始，深入高雄在地好滋味，把高雄驕傲的美食，推向全台及世界，希望讓海內外遊客來趟舌尖上的高雄美味之旅，在高雄的每一天都能品嚐一道美食。