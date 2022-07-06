今年臺灣文博會在高雄辦理，多角度壯闊的設計浪潮，吸引各領域民眾前往，連毛小孩也不例外！住在高雄的插畫家可布魯(Co-Blue)，以生動的狗狗插圖擄獲無數粉絲，這次也受邀特別繪製合作貼圖，用多色的彩帶和高雄市徽的配色的彩球，呼應一連串豐富的活動。

這群有生動飽滿情緒的狗狗，以「豆卡頻道」聞名，多數人都不陌生，臉書粉絲超過50萬，LINE貼圖則紅到國外，榮登2021年原創貼圖海外銷售MVP的背後，是創作者可布魯花了8年時光的經營。一開始，她先在粉絲專頁上推出描繪「茶包」、「飯丸」與「八寶」三個好朋友的生活趣事，後來在粉絲敲碗下推出原創貼圖，獲得爆發性的人氣，被封為「LINE貼圖中最無厘頭的狗狗」，現在「豆卡頻道」家族日益壯大，已經有高達22個角色！

可布魯曾在陶瓷工藝廠擔任雕塑學徒，培養了對於事物全面的觀察力，也因曾經繪製擬人化貓狗商品的工作，在與毛主人溝通過程中，更加理解毛孩家的趣事，這些都成為可愛貼圖的養分。真實世界中養了兩貓一狗的可布魯，將工作分為兩個階段，平時到處放空遊山玩水，也會到夢時代購物中心放風小孩、吃美食、吹冷氣，留意周邊時事、梗圖，累積靈感後進入瘋狂工作期，她說：「貼圖上架後，會癱軟在床上三天三夜。」

高雄有山、海、河景觀，讓可布魯從創作鑽牛角尖的困境中跳脫，這次她將為高雄文博特別繪製貼圖，讓狗狗們一齊在港邊出遊，悠閒之中有毛孩的陪伴，將高雄暖心的氣氛表露無遺。