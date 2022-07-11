雪路有段時間特別喜歡至大樹馬場運動放鬆。（澳登堡馬術指導中心提供／林瑞益高雄傳真）

高雄今年即將迎來「台灣文博會」，揭示創意與產業融合的全新生活風格，居住於高雄的畫家YUKIJI（雪路）受邀合作，她筆下可愛生動的「ㄇㄚˊ幾兔」，擁有超高的人氣。她還覺得，高雄很適合居住，可以盡情創作。

「我喜歡嘗鮮！」雪路表示，自己一旦畫畫起來，可以從半夜畫到凌晨。年紀雖輕，卻因從大學畢業後就投身全職畫家，已有多年創作經歷。從貼圖創作、周邊商品到聯名餐廳，甚至代表LINE原創市集台灣創作者赴日交流，雪路都全心投入。

雪路從小就夢想當漫畫家，從國高中就自創漫畫，大學就讀日文系卻始終未曾放下畫筆。她觀察學姐飼養的兩隻道奇兔，繪製可愛的兔子插圖和朋友分享，慢慢地兔子的動作愈來愈擬人化，還像人類一樣站了起來。她讓可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」演繹出生活趣事，粉絲專頁和貼圖都大受歡迎。

對於此次文博在高雄展出，雪路開心地說：「家鄉終於看到我了！」但為此專案，她也有些許的緊張，透露自己多年的創作歷程中，曾有過職業倦怠，就靠著好好休息、轉移注意力來調解。

有陣子她特別喜歡到大樹的馬場〈馬術指導中心〉學習馬術，與動物接觸。「我的工作很少曬太陽，騎馬算是運動量很大，又可以接觸到動物的運動，心情會覺得很放鬆。」

此外，雪路還認為高雄宜居舒適，讓她可以盡情創作，因為日照時間長、物價合理。