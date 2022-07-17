高雄市苓雅分局凱旋路派出所16日清晨巡邏時，看見黃姓男子大剌剌地在員警面前闖紅燈且行車不穩，警方立刻上前盤查，發現黃男渾身酒氣，盤查身分時發現黃男為酒駕累犯，酒測值達0.57，依《公共危險罪》將黃男帶回偵辦。

員警行經建國一路、凱歌路口停紅燈時，對向的黃男竟無視員警的存在，大剌剌的在員警面前闖紅燈，員警立刻鳴笛將他攔下，靠近一聞發現黃男渾身酒氣，經查身分時發現黃男還有公共危險罪的前科，為酒駕累犯。

面對員警詢問，黃男承認剛才與友人在KTV夜唱並且喝了一手啤酒，結束後騎車返家，但因為肚子餓，又騎車出來買東西吃，還信誓旦旦的告訴員警「我喝酒騎車還是很穩，不會危害到其他人」，讓員警聽了哭笑不得，黃男經酒測，酒測值達0.57，依《公共危險罪》帶回偵辦。

苓雅分局表示，請民眾務必遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」之原則，酒後可請代駕或未喝酒之親友接送，切勿貪圖一時方便而飲酒上路，違者將觸法遭送辦。

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