國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，台北市交通事件裁決所22日中午公告第6波酒駕及拒測累犯，名單上共有3名男子，其中2人已二度酒駕，另外1人則是三度酒駕。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

今早裁決所公布第6波酒駕累犯名單，共計3人，分別為2名二度酒駕累犯、1名三度酒駕累犯。累犯2次者包括高韋恆於2020年9月4日駕駛機車在台北市松高路遭攔停，復於2022年6月4日駕駛機車在台北市延吉街被警方攔下開單、酒測值0.23。

裁決所表示，林煥章前次酒駕於2022年4月11日駕駛機車在新北市三重區仁愛街遭攔停，復於同年6月3日駕駛汽車在台北市市民大道被警方攔下開單、酒測值0.18。

至於累犯3次者黃苡霖，前次酒駕於2021年11月6日駕駛機車在新北市板橋區板城路遭攔停，復於2022年5月17日駕駛機車在台北市民權西路被警方攔下開單、酒測值0.17。

裁決所指出，上述酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，仍呼籲民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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