為了加強宣導交通安全，高雄市交通局新設計4款醒目易懂交通安全文宣，張貼在號誌控制器箱體，有的寫著「讓路給小鴨」、「卡慢欸」或是提醒勿酒駕和行經路口要慢看停等字樣，並在易肇事路口裝設可變式LED標誌輪播訊息。

高雄市交通局新設計4款醒目易懂交通安全文宣，主題以遵守號誌、酒駕、停讓行人、減速慢行等常見肇事主因；內容分別是「路口慢看停，請依號誌行止」、「飲酒前請三思，想想家人 想想自己」、「讓路給小鴨，路口減速 停讓行人」、「卡慢欸！慢一點保平安，十次車禍九次快 依速限行駛最佳解」，用黃底黑字，搭配上圖樣，張貼在號誌控制器箱體，以主要道路逐步施作。

除了文宣，也設有可變式LED標誌懸掛在高風險易肇事路口，分別是苓雅區中正一路與高速公路西側便道、三民區民族一路與明誠一路、三民區大中一路／鼎中路、左營區翠華路／崇德路／新莊仔路及楠梓區高楠公路／水管路等。

交通局說，可變式標誌的好處是非常的醒目，且可輪播多則訊息，訊息內容包含警示該路口常見主要肇事原因「依號誌及速限行駛」、「請減速慢行，保持安全間隔」、「右轉彎車提早靠右，提早打方向燈」、「路口慢看停 行人停看聽」等，很適合用於易肇事路口加強提醒用路人。