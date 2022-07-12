近日各地高溫炎熱，用電量也大幅上升，昨（11）日瞬時用電量的最高峰達到3984萬瓩，創7月新高，更達到歷史第2高。高雄市已故前議長許崑源的女兒、國民黨高雄議員參選人許采蓁注意到用電問題，忍不住發文指，近來國際間對於核能的態度出現轉變，反觀民進黨為了反核一意孤行，質疑「是否也該放下這塊神主牌，讓供電更穩定、電價更平穩！」此文獲約兩千個讚，網友有不少共鳴。

許采蓁昨日在臉書表示，近來世界各國對使用核能的態度出現轉折，南韓在國務會議中擬定新能源政策方向，目標是要在2030年之前讓核電占比達到30％以上。

許采蓁指出，連國際能源署（IEA）都強調，使用核能可以減少對化石燃料的依賴，否則想建設永續的清潔能源系統只會更困難，包括風險及成本都會更高，但民進黨政府為了「反核」這個神主牌，不顧民意的一意孤行，不僅讓台灣供電越來越吃緊，更讓空氣品質每況愈下，還造成供電成本增加而不得不增長電費！

許采蓁說，核電的使用與否，不應被意識形態的枷鎖綑綁，而是要認真探討可行性，「尤其是在當今世界都開始回頭接受核電這個選擇時，民進黨政府是否也該放下這塊神主牌，讓供電更穩定，

一篇文章獲得近2000讚，不少網友表示「高雄真的很衰，每次都當停電的獻祭品，都在幫蔡政府錯誤的能源政策買單」、「不要缺電，不要停電！」「穩定供電只是基本要求，但是在現在的台灣卻是一種奢求」、「『非核家園』是口號，政府如果沒有務實作為，喊到最後只剩『非核』不見『家園』了。」