台灣基進的高雄市議員參選人張博洋昨(17)日晚間發文，說「把這件事跟自己的選舉結合，真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，被指暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍所稱，若當選會公布恩恩案所有資料的言論，引起綠營支持者群起而攻之，最終遭到解除黨職。

對此，新北市議員參選人林鼎超表示，早上看到基進黨的幹部因為稍微批評了林佳龍，而被整個綠營圍剿，甚至被開除黨職，感覺到有點於心不忍，這應該是我第一次同情基進黨，想要幫他們說些話。

他說，基進黨為了民進黨，在罷韓期間，不惜擔任主要攻擊手，所有抹黑、潑糞的事情，都由基進黨來負責攻擊，為的就是讓民進黨的暖男可以順利登基，做為一個側翼來說，基進黨算是非常的稱職。

而且在選後為了保持假中立的形象，相關的罷韓人士也沒有進到市府，但是今年年底的市議員選舉，絕對不能缺席，但是這次高雄的選情沒有2018年來的熱，所以身為小黨的新人，更是難出頭，只好當起不分區議員，來攻擊臨時換選區的林佳龍，希望能博取一些聲量。

只可惜此次基進黨踢到鐵板，因為民進黨的網軍們是無法容忍側翼汙衊民進黨的政治人物，就算是言之有物，但只要稍微不順網軍的意，必定圍剿到底。

林鼎超指出，自己真心為基進黨的真心換絕情而打抱不平，長期在高雄的幫民進黨擔任潑糞的工作，打完選戰還不能獲得名分，只是稍微小小的發表自己的想法，就要被無止盡的攻擊。

林鼎超強調，其實基進黨真的只是想在夾縫裡求生存，但民進黨只要牽扯到自身利益，才不管你為了他做了什麼貢獻，依舊還是要求你道歉下跪並辭職，所以我奉勸基進黨的這些朋友們，還是提早解散回到民進黨的懷抱，反正有前例可循，學學刪Q，其實一點也不難。