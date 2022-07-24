民進黨明將在中央黨部召開記者會，要求台大社科院院長蘇宏達迴避民進黨桃園市長參選人林智堅的論文審查，對此，中廣董事長趙少康痛批，奉勸民進黨懸崖勒馬，不要一錯再錯，帶給社會極端負面教育，民進黨怎麼好意思對一個謹守本分的學者做這樣的政治迫害？難道民進黨一定要陳明通、賀力行主持台大、中華的審查會才「政治正確」嗎？

趙少康指出，民進黨要求蘇教授迴避的理由，從記者會通知上的用語政治偏頗、未審先判就看出來，「未審先判」推測是蘇宏達院長發給社科院學生2000字信函中的一段「這個醜聞也再次提醒我們誠實丶紀律和榮譽的重要，各位一定要謹記在心，一生不渝。」因用「醜聞」兩字，就被指為未審先判，未免太過牽強。

趙少康表示，這段時間以來，台大國發所被外界批評的體無完膚、一無是處，幾乎成了販賣學位的學店，國發所的師生一定非常痛心悲憤，蘇院長不說這是「醜聞」，難道要說是「喜訊」？是「榮耀」？民進黨為什麼只看到「醜聞」就抓狂，卻沒看到接下來的「提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要」？

他說，蘇院長在信中開宗明義就說「委員會一定依據法規，毋枉毋縱，按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛臺大與社科院的榮譽。」蘇院長的態度已經十分清楚，「毋忘毋縱」不是最重要的原則嗎？難道說一定要像民進黨這樣「絕對偏頗」「袒護到底」，否則就符合民進黨「未審先判」的定義？民進黨這樣不是「未判先審」嗎？

趙少康指出，至於說蘇宏達政治偏頗很可笑，平常沒看到蘇院長參加什麼政治活動，也沒擔任任何黨職，自己以前都不認識他，他之所以被人所知，是因為三年前他為了在臉書上批評政府的「故宮政策」，被調查局命警察局約談他，並以「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」臉書發文。

他直言，「言論自由」不是民進黨追求的核心價值嗎？而且這是民進黨政府因他批評「公共政策」的細故約談他，到底是他偏頗還是民進黨偏頗？他是一個受害者，竟然被戴上「政治偏頗」的帽子，民進黨怎麼好意思對一個謹守本分的學者做這樣的政治迫害？

趙少康強調，民進黨現在騎虎難下，只好抹黑審查會，要抹黑審查會，先抹黑召集人。民進黨如果真的那麼努力求真，敢不敢徹查陳明通教授多年來在台大三研所、國發所、政治所指導或口試過的碩、博士研究生，把他們的論文都拿出來公開，再進行交叉比對，看看情況到底如何？