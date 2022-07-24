俄羅斯與烏克蘭甫達成協議，讓黑海卡關穀物得以運出，烏國糧食出口港敖德薩今天就遭飛彈攻擊。敖德薩當地官員表示，有人員在攻擊中受傷，但他並未說明具體受傷人數。

綜合法新社與美聯社報導，敖德薩州（Odessa）州長馬欽柯（Maksym Marchenko）透過社群媒體發布視訊聲明證實，「很不幸，有人在攻擊中受傷，港口基礎設施也受到損壞。」惟目前仍不清楚傷者的傷勢嚴重程度。

俄羅斯昨天才在聯合國（UN）斡旋下，與烏克蘭在土耳其伊斯坦堡簽署協議，讓烏國生產的穀物可以經由敖德薩港運輸出口，此舉有助緩和全球糧食危機。

不過，烏克蘭今天稍早表示，俄羅斯發射巡弋飛彈擊中敖德薩港口基礎設施，讓具里程碑意義的協議蒙塵。

敖德薩州代表布拉楚克（Sergiy Bratchuk）在社群媒體發表聲明說：「敵軍以口徑式（Kalibr）巡弋飛彈攻擊敖德薩海港，其中2枚飛彈被防空系統擊落，另2枚飛彈擊中港口基礎設施。」（譯者：施施）1110724