綠色和平德國辦公室目前率領的一組核輻射專家國際團隊在在車諾比核電站遺址附近，烏克蘭當局已讓該團隊收集有關該地區輻射安全的獨立資訊。時事評論員黃士修表示，綠色和平刻意忽略車諾比核電站自1986核災發生到2000年關閉這段期間，每天都有工作人員進出的事實，綠色和平想利用這次戰爭消費烏克蘭，但他們根本不了解烏克蘭。

綠色和平德國辦公室資深核能專家Shaun Burnie於車諾比現場表示，到目前為止國際原子能機構(IAEA)提供的資訊並不足夠，烏克蘭當局已經讓綠色和平德國研究團隊收集有關該地區輻射安全的獨立資訊，包含調查1986年車諾比核爆後沉積在該禁區的放射性污染。

黃士修表示，自1986年車諾比發生核災時，各國科學家、聯合國等早已做過許多專業調查，其實不缺2022年7月再來一次，綠色和平這次的調查只是消費俄烏戰爭在台灣煽動反核，調查本身只是其次。

黃士修說，車諾比核災是在蘇聯時期發生的，但電廠是屬於烏克蘭的，整座車諾比核電站當時是軍方提煉核武原料的工廠，發電只是副功能，當時是軍方為了進行實驗關閉所有安全裝置，也違反操作程序，因此導致核災。

黃士修說，車諾比核電站是石墨式反應爐，是沒有圍阻體的，但同時期的西方輕水式反應爐都有圍阻體，更早的美國三哩島也是輕水式反應爐，雖然核災時爐心熔燬但並沒有人受到影響。

此外，車諾比核電站當時發生事故的是4號機組，但1-3號機組卻繼續運轉到2000年烏克蘭政府才關閉，這14年中每天都有工人上班，這是反核團體刻意不說的事實。