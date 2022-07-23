美國今天承諾提供無人機等更多軍援給烏克蘭，也正研議是否提供戰機。俄羅斯入侵烏克蘭將滿5個月，雙方烏東持續激戰，但仍達成穀物出口協議有助緩解全球糧食危機。

路透社報導，俄羅斯與烏克蘭今天在土耳其伊斯坦堡簽署一項重要協議，讓穀物得以從黑海港口運出。但雙方代表不願同桌入席，也避免在簽署儀式上握手，反映兩國仍互相抱持敵意。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）樂見這項協議能讓價值約100億美元的穀物順利出口，有助於緩解全球糧食短缺的危機。

但在戰事方面，澤倫斯基說要先收復失土，才有可能停火。他接受「華爾街日報」訪問時說：「暫停與俄羅斯聯邦的衝突，等於是給他們喘息時間。我們的社會認為，必須先解放所有領土，然後才能談判未來數百年要做些什麼、要如何活下去。」

這項出口協議可望向全球市場以部分較低的價格供應更多小麥、葵花油、肥料等產品，包括人道援助所需，讓貧窮國家的數千萬人免於饑荒，

一名聯合國官員說，今天簽署的另一項協議也將讓俄羅斯穀物得以出口，聯合國歡迎美國和歐洲聯盟明確表態，他們的制裁措施不會應用於這些穀物運輸上。

雖然協議文本中並沒提到「停火」一詞，但官員們表示會確保船隻安全進出港口，等同為船隻和相關設施而「實質停火」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說：「今天，黑海上亮起一座燈塔。在這個無比需要這個指路明燈的世界裡，亮起了一座希望…可能性…和慰藉的燈塔。」

俄軍6月底和7月初在盧甘斯克州（Luhansk）東部奪下最後兩個由烏克蘭掌控的城市，此後戰事前線就沒有重大進展。烏克蘭武裝部隊參謀部表示，俄方今天在前線砲轟數十個據點，但未拿下任何領土。

參謀部還表示，俄軍未能控制頓內茨克（Donetsk）東北部烏格列戈爾斯卡（Vuhlehirska）的烏克蘭第2大發電廠，還試圖從利西昌斯克（Lysychansk）向西推進，但被攔阻下來。

西方國家提供給烏克蘭的武器數量愈來愈多，包括美國的高機動性多管火箭系統（HIMARS，又稱海馬士），烏克蘭政府希望這些武器能有助於收復失土。

俄國國防部表示，俄軍已於本月5日到20日摧毀4套海馬士系統，但美國與烏克蘭予以否認。路透社無法確認戰場上的相關消息。

美國白宮今天宣布再提供價值約2.7億美元的援助，同時正初步研議是否要提供戰機給烏克蘭，但不會在近期決定。