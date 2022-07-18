民進黨全代會昨登場，中評委主委選舉大爆冷門，英系管碧玲落馬，一致通過推舉新系的賴瑞隆當選中評委主委，外界解讀有意要讓後小英時代跛腳，對此，立院黨團幹事長鄭運鵬今（18日）表示，蔡英文總統今年最大任務就是11月26日九合一選舉，選舉之前怎麼可能有跛腳問題，「提前跛腳等於民進黨也不用選了！」就算是任期最後1天，還是要總統付全責。

鄭運鵬表示，總統、主席都有任期，現在黨主席是蔡英文總統，因為執政時期，總統就是當然的黨主席，民主政治、政黨政治就是在追求執政可能性，蔡總統今年最大任務是11月26日九合一選舉，選舉之前怎麼可能有跛腳問題。

他強調，就算是任期最後1天，還是要總統付全責，民主政治不覺得有什麼跛腳，民進黨總是一步接著一步，今年有九合一選舉，後年有總統跟立委選舉，蔡總統要負最大責任承擔，「選舉當前，我不認為會有跛腳問題！」

鄭運鵬說，大家是一個團隊相互合作，一起來打贏勝仗。勝仗之前最根本因素，是施政滿意度，施政滿意度要靠總統、行政院長做好，如果跛腳誰做事，「提前跛腳等於民進黨也不用選了，這才是正確邏輯！」也是執政的道理。

管碧玲今則透過臉書表示，中評會選舉延遲不到1小時，開會不到10分鐘，「大船穩住，就不算慘烈」，中評會主委選舉應該這樣看。