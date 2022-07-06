Salvatore Ferragamo，Gancini 焦糖棕皮革穆勒鞋 2萬6900元。（Salvatore Ferragamo提供）

Salvatore Ferragamo，Gancini 緹花涼鞋 2萬5900元。（Salvatore Ferragamo提供）

暑假來臨不少人開始準備渡假行程，但同時度假的穿搭也同樣重要，其中一雙好走、美型的鞋更是不可少，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo近期推出Nomadic旅人膠囊系列，該系列包含可折疊鞋跟的Gancini羊皮莫卡辛鞋款、靈感源自於戶外運動的Gancini織物涼鞋，以及帶有經典Vara蝴蝶結的納帕羊皮芭蕾舞鞋，上述鞋款皆可摺疊收納置特製旅行袋中，方便旅人們出遊多帶幾雙鞋搭配，卻不用擔心鞋款放置收納等問題。

Bottega Veneta打造Ready For Beach穿搭。（BV提供）

Bottega Veneta PUNCH 亮綠色霧面橡膠肩背包，4萬9900元。（BV提供）

Bottega Veneta MITRE 透視膠框墨鏡，1萬5500元。（BV提供）

另外，Bottega Veneta （以下簡稱BV）也推薦夏日度假適用的不少單品，協助打造出Ready for Beach的亮眼海灘裝束，在鞋款方面主推如BAND休閒涼鞋、SLIDER霧面橡膠休閒鞋等，顏色繽紛、材質不怕水;至於包款則推薦大容量的ARCO RUBBER TOTE包，而同樣以環保橡膠材質製成的PUNCH包款，則推薦小包控們，另外夏季海邊必備的墨鏡、海灘巾如印有仕女圖刺繡及波浪三角形圖案紋路的海灘巾、綠色半透明膠框墨鏡等自然也不可少，品牌此次推薦單品多為亮眼的綠色、黃色，讓你成為海邊最美風景。