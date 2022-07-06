伊雲谷(6689)在6月成為全球雲端資安領導組織「雲端安全聯盟（Cloud Security Alliance）」正式會員，也是該聯盟在台首家雲原生會員，伊雲谷以會員身分將可第一時間獲取國際資安示警，未來也將積極參與國際資安社群，串聯全球資安網路推動雲端安全。

雲端安全聯盟2008年正式成立，為非營利組織，於2010年CSA首先發布雲端控制矩陣（Cloud Control Matrix；CCM）作為強化雲端服務安全性的實施指引，CCM的雲端安全控制項，皆能與國際著名的資訊安全標準相應對，如：ISO 27001、PCI-DSS、ISACA COBIT及NIST等。創立至今，聯盟會員來自產官學各雲端領域專家，個人會員已超過8萬人次，企業會員近400家國際雲端服務大廠，如AWS、微軟、Google及Oracle等都是該組織會員，該聯盟更長期扮演各國政府雲端資安政策的重要諮詢單位。

伊雲谷2020年受國際研調機構Gartner評選為「亞太地區公有雲託管服務商16家推薦指標性服務商」，為當年唯一入榜的台灣業者。而知名調查機構ChannelE2E於2022年公布的「全球垂直市場雲端託管服務商100強名單」，伊雲谷奪下全球第6名及亞洲第1名的亮眼佳績，並為台灣唯一進榜的雲端託管服務商。