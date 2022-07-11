法籍台灣藝術家劉香蘭拍賣作品。（大衛文創公司提供）

國際級世界收藏聯盟111年台灣收藏大展，近日在高雄澄清湖國際藝術中心登場，開放全球VIP參與視訊拍賣會，其中慈善公益拍賣，共有3件拍賣品，以2001年英國出產的積架古董汽車最受矚目，所有拍賣品全數拍出，所得扣除部分手續費，捐給「高雄市大樹區竹林聖境慈善園區」專戶。

該活動由世界收藏聯盟（World Collection Alliance）特別邀請國際藝術單位共同協辦111年台灣收藏大展暨拍賣會，徵集散落在世界各地的珍藏精品、台灣在地歷代中華文物藝術品及當代藝術家新創作品，呈現在這次拍賣會上。

世藏盟輪值主席吳俊德表示，為振興在台灣文物藝術品交流及租賃市場，響應文化部文化內容策進院，促進上市上櫃企業支持台灣文化發展，開啟社會對於企業社會責任的想像，共同建立使企業、文化與社會得以永續發展的環境。

「慈善公益拍賣」有3件慈善拍賣品，第1件為法國籍台灣藝術家劉香蘭的油畫作品「光與影.靈與肉的交融」，文化部核准預估價為新台幣10萬至15萬。

第2件是救國團高雄市團委會曾容杉會長捐贈的清乾隆御製款琺瑯彩繪瓷碗一對，起拍價新台幣100萬至120萬。至於第3件為吳俊德捐贈的英國積架古董汽車， 2001年英國出廠進口台灣原價433萬台幣，起拍價45萬至58萬元。

拍賣會當天接受全球網際視訊拍賣會Google Meet會議系統電子投標，由最高價者得標，扣除手續費及稅費後均指定捐贈給「高雄市大樹區竹林聖境慈善園區」專戶。