台大校長遴選工作啟動，校方今(12)日以新聞稿公告9位校長遴選人。值得關注的是，本次投入校長遴選的全部都是校內教師，完全沒有海外與校外學者。

台大表示，第13任校長遴選委員會委員計21人，各類別委員依〈本校校長遴選委員會組織及運作要點〉規定，由各學院、校友總會、行政會議等推選(薦)或依相關機制初步產生人選後，再由校務會議於2月19日選舉產生18名代表，並與教育部3名遴派委員共同組成。

台大指出，遴選委員會成立後，自4月25日公開徵求第13任校長人選，迄至6月27日止計收到推薦資料12件，經7月8日進行資格審查及推薦投票，計9位成為校長候選人，其中包含：台大研發長李百祺、台大前代理校長郭大維、台大工學院院長陳文章、台大法律系特聘教授陳聰富、台大電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大圖書資訊系講座教授黃慕萱、台大電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新。

台大指出，依照工作進度，將於8月中下旬分別邀請候選人在校內公開說明治校理念，接著9月初舉行校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，隨後至9月中旬將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行深入訪談，並安排10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。