民進黨選對會今建議徵召交通部前部長林佳龍選新北市長，民進黨新北市議員稱「林佳龍絕對是超強母雞」；民進黨縣市首長今也聯合推薦林佳龍，但是林佳龍並未出席，前民進黨立委郭正亮透露，林佳龍今有傳一封簡訊給他，他因此認為林佳龍確實要選新北市長了。

郭正亮今(10日)在政論節目《TVBS戰情室》中表示，林佳龍缺席民進黨縣市首長聯合推薦會，這個蠻奇怪的，9日晚上7點有新聞稱，「學運世代」縣市首長10日要北上力挺林佳龍，如果已經談好了，林佳龍應該會一起出現，蠻奇怪的，當事人好像不太進入狀況。

郭正亮接著透露，他今天收到林佳龍的一封簡訊，因此認為林佳龍確實要選新北市長了，該封簡訊提到2010年到2018年歷屆新北市長選戰，包括蔡英文跟朱立倫、游錫堃跟朱立倫、蘇貞昌跟侯友宜等3次選舉，林佳龍做了一個新聞剪貼，通通都是新北選戰，郭說：「如果林佳龍要選台北，傳這個簡訊幹嘛？」

郭正亮後來補充說，今天下午是民進黨選對會開會，如果不是成員，一般不會在現場，林佳龍雖是選對會成員，但他不能「自己決定自己」，所以等於是利益迴避 。

東華大學教授施正鋒則認為，林佳龍選台北市長，當選機會相當大，他有3成的基本盤，加上中央執政，有那麼多資源可以用。至於新北市，林之所以一直扭捏，是想讓基隆市長林右昌去選就好，幹嘛去蹚這個渾水？施正鋒甚至認為，林佳龍自動請纓選新北就沒什麼人情可言，但人家跟你央求，未來應該會比較好走一點點，至少行政院副院長這個位置可能就是他的，但施正鋒對此也強調，他並不是指交換。