民進黨選對會建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中聲明表示「責任來，我就扛」，並傳出他大力推薦衛福部政次薛瑞元接任衛福部長。國民黨發言人柳采葳表示，陳時中落跑選市長，更扯的是，陳時中還跟總統蔡英文指定，由現任衛福部政次薛瑞元接衛福部長。

柳采葳10日晚間在臉書貼文表示，「落跑指揮官！陳時中落跑選市長」，陳時中心心念念的這一天終於到了，早就迫不期待丟下防疫指揮中心、拋下新冠疫情，一心只想著選舉，但大家安心了嗎？

柳采葳指出，還記得她當記者最後一天訪問陳時中，不斷逼問他是不是疫情趨緩就要出來選，陳被問到承認說「只要大家安心，就會出來選台北市長」，當時陳時中還罵是下陷阱給他，到底什麼陷阱？如果他自己不要選，會不小心講出來嗎？

衛福部長陳時中被民進黨徵召參選台北市長。(資料照片)

柳質疑，話又說回來，現在疫情緩和了嗎？大家安心了嗎？死亡率仍然非常高，下一波變種病毒來勢洶洶，陳時中拍拍屁股走人，憑什麼還想帶領一個城市，而按照陳時中這種個性，不管在什麼職位都可能拍拍屁股走人。

柳采葳甚至點出，更扯的是，據了解，陳時中還跟蔡總統指定，由現任衛福部政次薛瑞元接衛福部長。她不禁說，防疫指揮官的位子，原來又是一個「小英男孩」，還能指定誰來接他的位子；陳時中想的是什麼？她質疑陳時中要的就是，愛將薛瑞元在指揮中心無時無刻幫他講話，做為台北市選戰的最佳助選員。