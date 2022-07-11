民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌論文抄襲，面對質疑的聲音，林智堅批抹黑。媒體人吳子嘉對此認為，若林智堅的論文被判定是抄襲的，只是取消他的碩士資格而已，他還是能繼續選，不過，吳也驚人預測，民進黨桃園市長參選人，也許最後會換人。

擔任來賓的媒體人錢怡君10日在《董事長開講》網路直播節目中好奇問，若擔任審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達和審議委員會，判定林智堅的論文是抄襲的，這事會怎麼發展？ 吳子嘉認為，若林智堅的論文被判定是抄襲的，只是取消林智堅的碩士資格而已，這是行政處分，之後他還是能繼續選桃園市長。

至於民進黨會不會追殺蘇宏達？吳子嘉認為，民進黨為何敢說國民黨抹黑，就是因為林智堅的對手、國民黨桃園市長參選人張善政目前不見人影，是由國民黨台北市議員王鴻薇在打論文這件事，但這麼大的案子，王鴻薇一個人頂得下去嗎？所以現在是寄望蘇宏達。

有網友則問到，民進黨的桃園市長參選人，最後會換人嗎？吳子嘉驚人預測，民進黨也許會換人，甚至稱民進黨立委鄭運鵬現在可以好好準備，準備上場了。