民進黨立委高嘉瑜。（資料照片）

對於民進黨立委高嘉瑜出任陳時中競選總部副主委兼分區總督導，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（16）日回應，綠營內部有不同意見的人很多，也許總幹事可能要費心。對此，高嘉瑜在臉書反擊，連競選團隊總幹事還不知道是誰，竟然還有閒情逸致對別人酸言酸語！「我想萬安王子的總幹事也不用費心了！」不過網友留言，「一直認為高委員是民進黨的清流，所以真心希望妳棄暗投明啊！」

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，但網友譏高嘉瑜入陳時中團隊是反串。國民黨台北市長參選人蔣萬安今回應，綠營內部有不同意見的人更多，也許總幹事可能要費心。

高嘉瑜則在臉書重砲反擊，相較時中部長被提名到現在短短3天，競選團隊各就各位、政策小組立刻成立！而蔣萬安從5月25日國民黨提名到現在，競選團隊架構端不出來！總幹事還不知道是誰！媒體上只看到公園跳舞、送花給婆婆媽媽、菜市場拜票，竟然還有閒情逸致對別人酸言酸語！

高嘉瑜強調，蔣萬安從被國民黨提名到現在也快2個月了，連一個像樣有亮點的政見都看不到，民調到現在還在原地踏步，而台北市民一直在進步，「我想萬安王子的總幹事也不用費心了！」

對此，網友在高嘉瑜臉書留言，「我一直認為高委員是民進黨的清流，所以真心希望妳棄暗投明啊！」