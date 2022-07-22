台北市長柯文哲日前重話批評，無法原諒民進黨台北市長參選人陳時中阻擋BNT疫苗進口，陳時中則稱「我絕對沒有擋BNT」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今指控，去年5月陳時中在國會公然說謊，說復必泰在中國分裝，就是阻擋疫苗採購的證據。

對於陳時中聲稱沒有擋BNT，蔣萬安今出席台北國際婦幼用品大展開幕式炮轟，去年5月陳時中在國會公然說謊，當時他說復必泰事實就是在中國分裝，但德國BNT很明確的回覆他就是在原廠包裝發貨，公然說謊其實就是阻擋疫苗採購的證據。

蔣也質疑，去年6月23日慈濟要來捐贈疫苗，陳時中說民間疫苗很多，已經太多會造成困擾，甚至當時為了搶打疫苗，民眾跌倒的畫面大家都印象深刻。他強調，政治人物其實要對人民有誠信，而不是像陳時中一直說謊。

國民黨立委江啟臣今公布民調，對於政府新冠肺炎防疫表現共53.8％不滿意，購買疫苗情形有共54.4％不滿意。蔣萬安批評，陳時中的防疫成績就是不及格，這已經是全民共識。

他說，不管是3＋11拿不出會議紀錄、阻擋疫苗採購，或是讓市民朋友大排長龍來買快篩試劑，甚至當時一直呼籲的快篩陽即確診即刻給藥的政策，也是跟地方政府一直在口水戰，而忽視民眾健康的權益，民眾都不會忘記。